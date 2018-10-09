Новый пассажирский поезд Самара – Казань будет курсировать с 9 декабря
9 октября 2018 14:00
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По многочисленным просьбам пассажиров с 9 декабря 2018 года холдингом «РЖД» назначен новый пассажирский поезд дальнего следования № 126/125 сообщением Самара – Казань.
Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Самары в 20:26 и прибывая на станцию в Казань в 06:20 следующего дня. Из Казани поезд будет отправляться в 21:20 и прибывать в Самару в 08:40.
В пути следования предусмотрены шесть остановок для посадки/высадки пассажиров на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань - 1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол.
В составе поезда комфортабельные купейные и плацкартные вагоны. В поезде также предусмотрены места для маломобильных граждан.
Продажа билетов открыта. Стоимость поездки в плацкартном вагоне составит от 1 273 руб., в купейном вагоне – от 1 831 руб. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.
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