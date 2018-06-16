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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

16 июня 2018 10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.

Комплекс регулирует на транспортный поток на гостевых маршрутах чемпионата мира по футболу, производит сбор и обработку информации о ситуации на проезжей части.

Основная транспортная артерия Самары - Московское шоссе - ежедневно ведет поток автомобилей за пределы города и к главному на период чемпионата мира по футболу спортивному объекту - "Самара Арене". Для этого светофоры на всех участках и перекрестках перевели на новую автоматизированную систему управления дорожным движением.

Организовать пассажирские перевозки помогает региональный Центр управления дорожным движением. Сигнал сюда поступает с более чем 450 камер наблюдения, в том числе расположенных на перехватывающих парковках, ж/д вокзале и в аэропорту "Курумоч".

Специалисты отмечают, что автоматическая система дорожного движения значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка, передает "Губерния".
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