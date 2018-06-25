Напоминаем: с 13:00 в Самаре временно перестанет ходить ряд трамваев
25 июня 2018 12:38
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Сегодня, 25 июня, на стадионе "Самара Арена" в рамках чемпионата мира по футболу сыграют сборные России и Уругвая.
В связи с этим весь день в центре города перекрыто множество улиц, автобусы идут в объезд, а с 13:00 отменят целый ряд трамваев: трамваи № 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 будут ходить только с 5:30 до 13:00, а также с 23:00 до 02:00, пишет Самру.ру.
С 13:00 до 23:00 все эти маршруты заменяются трамваем S5, который следует от железнодорожного вокзала до стадиона «Самара Арена» всего с несколькими остановками (вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион). На этих трамвая могут бесплатно ехать все желающие, не только болельщики чемпионата.
Трамваи № 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам, как и троллейбус № 6.
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