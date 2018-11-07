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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На участке улицы Ново-Садовой от улицы Полевой до Первомайской в Самаре откроется движение транспорта

7 ноября 2018 13:30
271
На участке улицы Ново-Садовой от улицы Полевой до Первомайской в Самаре откроется движение транспорта
Там завершены работы по укреплению основания и устранению просадки.

ГКУ «Управление капитального строительства» министерства строительства Самарской области завершило работы по укреплению основания и устранению просадки асфальтобетонного покрытия в зоне котлована метрополитена на участке улицы Ново-Садовой между улицами Полевой и Первомайской.

В настоящее время подрядной организацией министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проводятся работы по демонтажу дорожных знаков и ограждений для открытия движения транспорта, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, в октябре текущего года во избежание аварийно-опасных ситуаций в связи с образованием прогрессирующей просадки собственником автодороги, министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, участок был закрыт для движения.



Фото pixabay.com


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