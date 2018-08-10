На участке от Сызрани до Тольятти автомобильной дороги М-5 «Урал» временно ограничат движение большегрузов

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С 8 сентября транспорту с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине более 3,4 метров запретят проезжать участок автомобильной дороги М-5 «Урал» в Самарской области – от Сызрани до Тольятти (с 889 по 977 км) – в период с 7:00 до 22:00 часов по местному времени ежедневно.Данная мера вводится в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств и увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке строительства транспортной развязки на 974-м км в г. Тольятти. Ограничение будет действовать до 15 октября 2018 года.Кроме того, с 13 августа начинаются ремонтные работы по устранению колейности на двух участках трассы М-5 «Урал»: в районе г. Жигулевск и на плотине ГЭС (с 962 по 971 км) и в черте г. Тольятти (с 975 по 976 км). В целях обеспечения безопасности и снижения нагрузки на дорогу проезд большегрузов будет также запрещен в дневное время с 889 по 977 км.Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует во избежание осложнения движения на участке производства дорожных работ выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com