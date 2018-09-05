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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На трассе М-5 в Самарской области появятся светофоры с кнопкой вызова

5 сентября 2018 13:10
121
На трассе М-5 в Самарской области появятся светофоры с кнопкой вызова Их расположат в районе населенных пунктов.
Их расположат в районе населенных пунктов.

Поволжуправтодор ищет подрядчика для обновления дорожной разметки и установки светофоров на трассе М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. На это из федерального бюджета выделили 1 800 000 рублей.

— На участке магистрали на территории Самарской области необходимо организовать горизонтальную разметку, поставить в общей сложности 10 дорожных знаков, 6 светодиодных светофоров для транспорта и 4 — для пешеходов, — сообщил заказчик на сайте госзакупок.

Все пешеходные светофоры будут оснащены звуковыми сигналами для оповещения слепых людей о возможности перехода через проезжую часть и кнопками вызова. Работы по проекту запланировали на середину сентября. Завершить их подрядчик должен до 30 ноября, пишет 63.ру.


Фото pixabay.com

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