На станции Самара с 19 марта закроют 15 путь для приема и отправления пригородных поездов

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В связи с капитальным ремонтом платформы №8 на станции Самара с 19 марта 2018 года будет закрыт 15 путь для приема и отправления пригородных поездов.По этой причине отменяется посадка-высадка пассажиров с платформы Школьная для следующих пригородных поездов: № 6576 Безенчук (отправление 04:32) – Мирная (прибытие 06:12), № 6580 Чапаевск (отправление 05:45) – Мирная (прибытие 07:03), № 6570 Сызрань-1 (отправление 04:53) – Мирная (прибытие 07:48), № 6527 Похвистнево (отправление 04:54) – Самара (прибытие 07:42), № 6306/6305 Самара (отправление 07:43) – Курумоч (прибытие 09:12), № 6520 Самара (отправление 14:23) – Похвистнево (прибытие 17:11), № 6522 Самара (отправление 15:23) – Кинель (прибытие 16:20), № 6314/6313 Самара (отправление 16:29) – Курумоч (прибытие 17:58), № 6318/6317 Самара (отправление 17:31)– Жигулевское Море (прибытие 19:44), № 6509 Похвистнево (отправление 15:17) – Самара (прибытие 18:04).По станции Самара прием и отправление указанных пригородных поездов будет осуществляться к/с низкой посадочной платформы №6, сообщает сайт КбшЖД.