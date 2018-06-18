На дорожных табло на Московском шоссе в Самаре разместят прогноз погоды
18 июня 2018 10:58
Функционал дорожных табло, которые установили на Московском шоссе в Самаре, решили расширить. На них будут выводить информацию о прогнозе погоды и пробках.
— Эти данные будут полезны для автолюбителей. Прогресс есть, вскоре появится и результат, — рассказали представители автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД).
Мультимедийные конструкции установили в районе пересечения дороги с проспектом Кирова, Ракитовским шоссе, а также в районе поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара». Сейчас экраны работают в тестовом режиме. Как правило, на табло показывают информацию об ограничении скоростного режима.
Дорожные табло входят в комплекс АСУДД, как и «умные» светофоры, пишет 63.ru.
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