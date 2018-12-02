На автомобили можно будет не вешать знак "Ш".

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В Правила дорожного движения Российской Федерации внесен ряд изменений. Документ опубликован на сайте правительства 29 ноября и вступит в силу 8 декабря.В частности, внесёнными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины."Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий", - говорится в документе.