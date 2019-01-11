На автодороге Самара - Ульяновск провели профилактические мероприятие «Автобус»

86

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов на территории Российской Федерации свидетельствует, что наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в международном, межрегиональном и междугороднем сообщении, особенно на скоростных участках дорог.В целях повышения качества организации и осуществления пассажирских перевозок сотрудниками Елховского ГИБДД на 103 км автодороги Самара - Ульяновск было проведено профилактические мероприятие «Автобус». В ходе проведения данного мероприятия было проверено 5 автобусов, возбуждено 1 дело об административном правонарушении.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что у каждого пассажира есть право на безопасность в транспорте, и оно должно соблюдаться, а водитель, в свою очередь, должен знать, что он в ответе за жизнь и здоровье своих пассажиров.