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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На Московском шоссе в Самаре опять возникла большая пробка

3 апреля 2018 11:27
741
На Московском шоссе в Самаре возникла большая пробка
Это произошло из-за отключившихся светофоров.

На Московском шоссе снова коллапс. 3 апреля с утра там образовалась огромная пробка из-за отключившихся светофоров в района пересечения с ул.Кирова. Компания «Строд Сервис» уточнила, что на кольце проломлена крышка колодца, и из-за снега произошло замыкание, пишет "Самарское обозрение".
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