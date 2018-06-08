Я нашел ошибку
Главные новости: 
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского Ему придется заплатить 6 тысяч рублей.
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского
В Красном Кряжке в Самаре ночью горели сараи и три автомобиля Пожар тушили 35 человек.
В Красном Кряжке в Самаре ночью горели сараи и три автомобиля
Самарские пляжи откроют через неделю Всего их оборудуют восемь.
Самарские пляжи откроют через неделю
На Московском шоссе в Самаре из-за отсутствия электричества стояли троллейбусы
На Московском шоссе в Самаре из-за отсутствия электричества стояли троллейбусы
В Самаре построят школу около КРЦ «Звезда» Для нее отвели земельный участок.
В Самаре построят школу около КРЦ «Звезда»
Самарский центр одаренных детей может сменить формат уже этой осенью
Самарский центр одаренных детей может сменить формат уже этой осенью
В Струковском саду в Самаре пополнят летнюю библиотеку Туда передадут 1500 экземпляров книг.
В Струковском саду в Самаре пополнят летнюю библиотеку
В победу сборной России по футболу верят 12% россиян Женщины верят в успех наших футболистов больше мужчин.
В победу сборной России по футболу верят 12% россиян
сегодня  Пятница, 8 июня, 10:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/06:
USD 61.81
-0.2
EUR 73.07
0.21
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

На Московском шоссе в Самаре из-за отсутствия электричества стояли троллейбусы

8 июня 2018 09:59
На Московском шоссе в Самаре из-за отсутствия электричества стояли троллейбусы
Образовалась большая пробка.

Утром в пятницу, 8 июня, на одной из главных магистралей Самары наблюдался очередной транспортный коллапс. Из-за отключения электричества на Московском шоссе троллейбусы встали в пробку в сторону выезда из города. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Очередной коллапс. На Московском шоссе нет электричества. Кондукторы троллейбусов рассказали, что стоят на Потапова уже около часа, с 7:20, — рассказал очевидец.

Сейчас движение общественного транспорта восстановлено.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
7 июня 2018  23:21
Прибыльность самарских предприятий уменьшилась на 3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом
Прибыльность самарских предприятий уменьшилась на 3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом
  Экономика региона
0
7 июня 2018  12:25
Прибыльность самарских предприятий уменьшилась на 3 млрд
Прибыльность самарских предприятий уменьшилась на 3 млрд
Такие результаты получены по сравнению с результатом прошлого года. Экономика региона
0
7 июня 2018  11:26
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Президентом ПАО
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с президентом ПАО "Автоваз" Ивом Каракатзанисом
Стороны обсудили рабочие планы автогиганта. Экономика региона
0
Весь список
Финансы и Банки
7 июня 2018  11:18
Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
Идея акции — в том, чтобы не только напомнить о многоязычности России. Финансы и Банки
0
7 июня 2018  07:52
Молодежь достаточно активно копит деньги, однако большинство ее представителей склонно к вложению полученных «свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы
Молодежь достаточно активно копит деньги, однако большинство ее представителей склонно к вложению полученных «свободных денежных средств в получение... Финансы и Банки
0
5 июня 2018  22:17
А также заблокировать саму карту. Для разблокировки карты раньше срока необходимо получить подтверждение клиента.
В случае незаконного списания денег банки будут обязаны приостановить операции по карте на срок не более двух рабочих дней
А также заблокировать саму карту. Для разблокировки карты раньше срока необходимо получить подтверждение клиента.  Финансы и Банки
0
Весь список
Строительство
7 июня 2018  21:56
«Омега» устроит базу отдыха на острове Поджабном
«Омега» устроит базу отдыха на острове Поджабном
  Строительство
0
7 июня 2018  11:37
«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары
«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары
По мнению экспертов, строительство высотки только усугубит социальное напряжение в центре. Строительство
0
28 мая 2018  17:25
Покупка жилья в Воронеже
Покупка жилья в Воронеже
 Жить в современном жилье хотят все. И сделать это теперь возможно, так как всё большее количество застройщиков предлагают покупателям квартиры в новых... Строительство
50
Весь список

Новости

Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Виды и особенности термоматов
03.04.2018
Виды и особенности термоматов
 Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
319
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1542
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1467
Весь список
Бизнес
12 мая 2018  13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.
Компания сына генпрокурора Чайки начнет поставлять российское пиво в Китай
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.   Бизнес
446
23 апреля 2018  17:11
Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
 Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита.  Бизнес
154
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
429
Весь список


Новости компаний
7 июня 2018  23:30
По новому правилу, платные приложения без подписки могут предоставить пользователям временный бесплатный доступ.
В App Store скоро разрешат попробовать платные приложения перед покупкой
По новому правилу, платные приложения без подписки могут предоставить пользователям временный бесплатный доступ.  Новости компаний
0
7 июня 2018  15:27
Как утверждали в госкорпорации, система будет работать в рамках закрытой корпоративной сети.
«Ростех» представил российский аналог Skype для госструктур
Как утверждали в госкорпорации, система будет работать в рамках закрытой корпоративной сети.   Новости компаний
0
6 июня 2018  20:28
Объединенная компания «Связной» и «Евросеть» перейдет на новую концепцию и единый бренд — «Связной».
«Связной» ликвидирует бренд «Евросеть» в течение года
Объединенная компания «Связной» и «Евросеть» перейдет на новую концепцию и единый бренд — «Связной».  Новости компаний
0
5 июня 2018  20:24
Авиакомпания одной из первых официально объявила о проблеме дефицита пилотов.
«Аэрофлот» собирается переучивать пилотов Минобороны для полетов на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet
Авиакомпания одной из первых официально объявила о проблеме дефицита пилотов.   Новости компаний
0
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
196
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
119
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
129
Весь список
Транспорт
8 июня 2018  09:59
На Московском шоссе в Самаре из-за отсутствия электричества стояли троллейбусы
На Московском шоссе в Самаре из-за отсутствия электричества стояли троллейбусы
Образовалась большая пробка. Транспорт
0
7 июня 2018  09:46
В центр Самары во время ЧМ-2018 не пустят таксистов без аккредитации
В центр Самары во время ЧМ-2018 не пустят таксистов без аккредитации
Руководители автопарков и частные предприниматели подали 8 заявок на 298 машин. Транспорт
0
6 июня 2018  09:33
В дни матчей ЧМ на Ново-Садовой в Самаре пустят больше маршруток Они будут без льгот
В дни матчей ЧМ на Ново-Садовой в Самаре пустят больше маршруток
Они будут без льгот. Транспорт
0
5 июня 2018  11:57
Из Самары в Новосибирск появился прямой рейс Время в пути составит три с половиной часа.
Из Самары в Новосибирск появился прямой рейс
Время в пути составит три с половиной часа. Транспорт
0
Весь список


Видео
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
2476
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Библиотека №5 приглашает самарцев на интерактивную площадку "Русь, Россия, родина моя!" в сквере им. Ольги Санфировой
В Самаре в парке Гагарина откроется центр «Лаборатории безопасности»
Специалисты областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Шенталинского района
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда