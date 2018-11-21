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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На Мехзаводе в Самаре увеличат фазу зеленого светофора на пешеходном переходе через Московское шоссе

21 ноября 2018 13:01
107
На Мехзаводе в Самаре увеличат фазу зеленого светофора на пешеходном переходе через Московское шоссе
Такие меры приняты по обращениям горожан.

Жители Самары пожаловались на работу светофоров в четвертом квартале на Мехзаводе. Они не успевают переходить дорогу на зеленый свет. Возмущенные горожане обратились за помощью к заместителю министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрею Спиридонову с просьбой продлить длину пешеходной фазы.

Чиновник переадресовал просьбу работникам автоматической системы управления дорожным движением, пишет 63.ру.

— Проверили! Прекрасная мысль! И поддерживаем, и воплотим в ближайшее время, — написали представители АСУДД в социальных сетях.

В сентябре 2018 года жители Мехзавода уже требовали у региональных властей восстановить подземные переходы через Московское шоссе, которые существовали в поселке десятилетиями. По словам горожан, теперь бабушкам приходится рисковать жизнью и перебегать дорогу через широкую проезжую часть.

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