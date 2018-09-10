На Куйбышевской железной дороге действует спецтариф на поездки из Самары в Москву

782

В период с 17 по 30 сентября действует специальный тариф на верхние места купейных вагонов (1999 руб.) и в вагонах СВ (4999 руб.) фирменного поезда«Жигули» Самара - Москва формирования Куйбышевского АО «ФПК».Билеты по специальным тарифам можно приобрести до 13 сентября в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также спомощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – вкладка «Акции(специальные тарифы)».