На Куйбышевской магистрали стартовала профилактическая акция «Безопасная железная дорога»

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На Куйбышевской железной дороге с 27 августа по 27 сентября пройдет месячник «Безопасная железная дорога». Мероприятие направлено на предупреждение случаев травмирования несовершеннолетних.Традиционно перед началом учебного года железнодорожники усиливают работу по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В ходе акции сотрудники подразделений магистрали посетят школы, детские сады, расскажут детям о необходимости соблюдения правил поведения на железной дороге, вручат памятки по безопасному пребыванию на транспортной инфраструктуре. На вокзалах и платформах будет увеличено количество объявлений о необходимости соблюдения правил личной безопасности.Кроме того, на железной дороге будут организованы рейды с участием сотрудников транспортной полиции в местах несанкционированных проходов через железнодорожные пути. Граждан предупредят о возможных последствиях подобных нарушений и напомнят им правила перехода через железную дорогу.Куйбышевская железная дорога крайне обеспокоена случаями травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, с января по июль на территории магистрали травмы получили 65 человек, три из которых – несовершеннолетние. 50 граждан получили травмы, несовместимые с жизнью, в том числе двое детей. За 7 месяцев текущего года состоялось более 1,3 тыс. рейдов, в ходе которых задержано порядка 1,6 тыс. нарушителей, в том числе 15 несовершеннолетних.В то же время одних только усилий компании «РЖД» по предупреждению детского травматизма недостаточно. Куйбышевская железная дорога призывает родителей уделить особое внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и своим примером обеспечить их исполнение, сообщает КбшЖД.