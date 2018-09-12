На Куйбышевской ЖД пассажиры поездов дальнего следования могут заказать многоразовое питание у проводника

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В 23 поездах формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») введена услуга заказа дополнительного многоразового питания. Ранее данную услугу можно было заказать только при покупке билета.В настоящее время услуга предоставляется в поездах, в состав которых включены вагоны-рестораны. Желающие могут выбрать блюда из предложенного перечня и составить заказ на весь маршрут следования, выбрав собственный режим питания из трех возможных: «Полный пансион» (завтрак, обед и ужин), «Полупансион» (завтрак и ужин), а также режим «Только завтрак», «Только обед» или «Только ужин».В меню – мясные, рыбные и вегетарианские блюда, а также блюда для детей. В зависимости от типа вагона стоимость рациона составляет от 210 до 610 рублей.Ознакомиться с меню и стоимостью услуги можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе Пассажирам/Услуги.