На Куйбышевской ЖД действует спецтариф на верхние места купейных вагонов и в вагоны СВ

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В период с 16 по 23 октября действует специальный тариф на верхние места купейных вагонов (2099 руб.) и в вагоны СВ (4999 руб.) поезда 010ЙА/009Й Самара - Москва формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК».Билеты по специальным тарифам также можно приобрести до 31 октября в вагоны СВ (5999 руб.) поезда 352Е/352Й Уфа-Приобье и в вагоны СВ (3555 руб.) поезда 058Э/058Г Москва-Йошкар-Ола. Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Количество мест по специальному тарифу ограничено. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Цена указана с учетом стоимости сервисных услуг.Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – вкладка «Акции (специальные тарифы)».