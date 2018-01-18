Маршрут Самара — Рождествено на Волге изменится

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С понедельника, 22 января, суда на Волге начнут ходить по обновленному расписанию. Изменения касаются маршрута Самара — Рождествено.Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.— Уважаемые пассажиры. Появилось обновлённое расписание по маршруту Самара — Рождествено. Будьте внимательны при планировании поездок, — отметили в СРПП.Напомним, что сейчас горожан перевозят судна с воздушной подушкой «Нептун» и «Хивус». Первый катер отправляется от речного вокзала в 6:45, а последний — в 19:00, пишет 63.ру.