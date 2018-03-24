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Новости /  Экономика /  Транспорт  

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

24 марта 2018 10:45
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МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения
В настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано.

Различные инициативы, как представителей органов государственной власти, так и общественных организаций, связанные с процедурами по выдаче и замене национальных водительских удостоверений, в последнее время активно обсуждаются в средствах массовой информации.

Так, представителями объединений автошкол высказывались предложения о введении практики приема теоретического экзамена при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия. Также были озвучены идеи о проставлении в водительском удостоверении отметки о согласии или отказе на посмертное донорство.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» разработка и реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения возложена на МВД России, которое, реализуя свои полномочия, вносит предложения, в том числе, по порядку допуска к управлению транспортными средствами. К данной работе могут привлекаться иные органы исполнительной власти, организации и эксперты в указанной области. Инициативные предложения рассматриваются в установленном порядке.

«МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на т.н. посмертное донорство, не предусматривается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также в СМИ фигурировало предложение об автоматическом продлении водительских удостоверений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» при замене водительского удостоверения после истечения его срока медицинское освидетельствование водителей транспортных средств является обязательным.

Вместе с тем в настоящее время единая информационная база, содержащая сведения о выданных по результатам медицинского освидетельствования медицинских заключений о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, не создана.

Кроме того, сведения о состоянии здоровья гражданина являются врачебной тайной и, согласно требованиям законодательства, не могут быть предоставлены третьим лицам.

«Таким образом, получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным.

С учетом вышеизложенного, в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано», - сказала Ирина Волк.

МВД России напоминает, что заменить главный документ водителя можно в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, либо обратиться через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (при этом предоставляется скидка на оплату госпошлины, в размере 30%) или через Многофункциональный центр.

Для замены национального водительского удостоверения необходимо подготовить заявление, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение (в случае замены по истечению 10 лет), водительское удостоверение.

Сумма государственной пошлины за выдачу (обмен) водительского удостоверения составляет 2 тыс. рублей, а в случае подачи заявления и уплате через портал Госуслуг – 1,4 тыс. рублей.

Граждане Российской Федерации могут заменить водительское удостоверение в любом регионе страны, иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно проживающим или временно пребывающим на территории Российской Федерации, можно получать удостоверение только в пределах субъекта Российской Федерации по месту проживания либо пребывания.

Более подробная информация о процедуре выдачи водительских удостоверений находится на официальном сайте российской Госавтоинспекции https://гибдд.рф, в разделе «Водительское удостоверение».
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