МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения
24 марта 2018 10:45
73
Различные инициативы, как представителей органов государственной власти, так и общественных организаций, связанные с процедурами по выдаче и замене национальных водительских удостоверений, в последнее время активно обсуждаются в средствах массовой информации.
Так, представителями объединений автошкол высказывались предложения о введении практики приема теоретического экзамена при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия. Также были озвучены идеи о проставлении в водительском удостоверении отметки о согласии или отказе на посмертное донорство.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» разработка и реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения возложена на МВД России, которое, реализуя свои полномочия, вносит предложения, в том числе, по порядку допуска к управлению транспортными средствами. К данной работе могут привлекаться иные органы исполнительной власти, организации и эксперты в указанной области. Инициативные предложения рассматриваются в установленном порядке.
«МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на т.н. посмертное донорство, не предусматривается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Также в СМИ фигурировало предложение об автоматическом продлении водительских удостоверений.
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» при замене водительского удостоверения после истечения его срока медицинское освидетельствование водителей транспортных средств является обязательным.
Вместе с тем в настоящее время единая информационная база, содержащая сведения о выданных по результатам медицинского освидетельствования медицинских заключений о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, не создана.
Кроме того, сведения о состоянии здоровья гражданина являются врачебной тайной и, согласно требованиям законодательства, не могут быть предоставлены третьим лицам.
«Таким образом, получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным.
С учетом вышеизложенного, в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано», - сказала Ирина Волк.
МВД России напоминает, что заменить главный документ водителя можно в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, либо обратиться через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (при этом предоставляется скидка на оплату госпошлины, в размере 30%) или через Многофункциональный центр.
Для замены национального водительского удостоверения необходимо подготовить заявление, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение (в случае замены по истечению 10 лет), водительское удостоверение.
Сумма государственной пошлины за выдачу (обмен) водительского удостоверения составляет 2 тыс. рублей, а в случае подачи заявления и уплате через портал Госуслуг – 1,4 тыс. рублей.
Граждане Российской Федерации могут заменить водительское удостоверение в любом регионе страны, иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно проживающим или временно пребывающим на территории Российской Федерации, можно получать удостоверение только в пределах субъекта Российской Федерации по месту проживания либо пребывания.
Более подробная информация о процедуре выдачи водительских удостоверений находится на официальном сайте российской Госавтоинспекции https://гибдд.рф, в разделе «Водительское удостоверение».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
23 марта 2018 09:35
На 2018 год чиновники установили сумму в размере 8 миллиардов рублей. Экономика региона
168
22 марта 2018 20:21
Его конкуренты пожаловались в Генпрокуратуру и ФСБ. Экономика региона
325
22 марта 2018 13:08
Исчисленный НДФЛ необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года. Экономика региона
230
Финансы и Банки
23 марта 2018 13:20
Сервис доступен в любое время и в любой ситуации. Финансы и Банки
170
22 марта 2018 20:39
Предложения могут быть оформлены одним из новых майских указов, говорит источник РБК в правительстве. Финансы и Банки
343
22 марта 2018 12:50
Услуга доступна корпоративным клиентам Сбербанка и пользователям СББОЛ. Финансы и Банки
187
Строительство
23 марта 2018 11:18
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в феврале 2018 года. Строительство
171
20 марта 2018 11:32
Меньше всего предложений в Самарском районе. Строительство
383
20 марта 2018 11:22
Об этом стало известно на заседании комитета областного парламента по местному самоуправлению. Строительство
361
Новости
|
16.03.2018
Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
|
02.03.2018
Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
|
28.02.2018
Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
141
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1361
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1273
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
243
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
275
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
897
Новости компаний
21 марта 2018 11:39
Следующее слушание по этим искам назначено на 4 апреля. Новости компаний
199
20 марта 2018 11:07
Ранее занимавший пост главного диспетчера Дмитрий Гребенников назначен на должность заместителя генерального директора ОДУ Средней Волги. Новости компаний
253
19 марта 2018 09:54
Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности. Новости компаний
612
15 марта 2018 10:46
С поставленной задачей специалисты компании справились. Новости компаний
341
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
275
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
379
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
427
Транспорт
24 марта 2018 10:45
В настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано. Транспорт
73
22 марта 2018 15:31
Кельбах уточнил, что в данном случае речь идет о первой тарифной группе. Расценки по другим группам глава «Автодора» не называл. Транспорт
190
22 марта 2018 12:40
Они будут ходить каждые 15 минут ежедневно. Транспорт
284
21 марта 2018 15:36
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам Транспорт
198
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1209
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
761
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
700
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1481
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
883
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
976
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1582
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
904
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4164
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2370
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2829
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2715
Мероприятия