Координатор проекта «Безопасные дороги» в Самарской области проинспектирует дороги в Чапаевске

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26 июля координатор проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Николаевич Степанов примет участие в инспекционной поездке по автомобильным дорогам в г.о.Чапаевск, которые были отремонтированы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году.В мероприятии примут участие представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Глава города Чапаевск Виталий Владимирович Ащепков, представители администрации г.о.Чапаевск, представитель подрядной организации ООО «Стройсервис", осуществлявшей ремонт автомобильных дорог.В рамках мероприятия будет произведен осмотр двух автодорог, отремонтированных в текущем году - улицы Вокзальной и улицы Таганрогской.Также состоится встреча Степанова с представителями общественности городского округа, на которой будут рассмотрены вопросы качества ремонта автомобильных дорог и потребности в ремонте дорог в перспективе.