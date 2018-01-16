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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Кировский мост в Самаре официально ввели в эксплуатацию

16 января 2018 10:57
122
Кировский мост в Самаре официально ввели в эксплуатацию Все ограничения Ростехнадзора и ГИБДД по проезду автомобильного транспорта сняты.
Все ограничения Ростехнадзора и ГИБДД по проезду автомобильного транспорта сняты.

Кировский мостовой переход наконец приобрел официальный статус. Его ввели в эксплуатацию в декабре. Об этом сообщил врио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
— Все ограничения Ростехнадзора и ГИБДД по проезду автомобильного транспорта сняты, — уточнил Дмитрий Азаров.

Напомним, что Ростехнадзор неоднократно требовал закрытия Кировского моста из-за отсутствия документов о вводе в эксплуатацию. Из-за этого Минтранс назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, во второй раз штраф составил 75 тысяч рублей.
Мостовой переход связывает город с федеральными трассами: М-5 «Урал» и подъездной к Оренбургу. Его открыли в 2014 году. Общая стоимость объекта составляет 11,9 миллиарда рублей, сообщает 63.ру.
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