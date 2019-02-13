Какие изменения ждут пассажирские перевозки в Самаре
13 февраля 2019 13:51
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Изменения в сфере автобусных перевозок вызвали волнения у жителей отдаленного Красноглинского района Самары. Апогеем недовольства стал митинг в поселке Управленческом, который одни эксперты назвали показательным, а другие – искусственным. Как городская администрация реагирует на претензии горожан и каких улучшений на транспорте следует ждать – в материале «ФедералПресс».
Жители поселка Управленческого провели у ДК «Чайка» митинг «за возвращение маршруток». Напомним, осенью 2018 года с самарских улиц исчезли маршрутные такси, которые обслуживали Красноглинский район (№ 1, 1к, 50, 210, 221). Как прокомментировали «ФедералПресс» представители «Самараавтогаза», это произошло в результате конкурентной борьбы.
«Мы повышаем эффективность работы маршрутов, составляем грамотное расписание, выпускаем именно столько подвижного состава, сколько требуется. Когда приходим на маршрут большим количеством автобусов, с линии сразу пропадают маршрутки. Не потому, что их кто-то оттесняет административным ресурсом. Когда на линии появляется 50 современных автобусов, ни один частник там работать не станет – он просто не сможет ничего зарабатывать», – объяснил перевозчик.
Однако, как отмечают местные жители, альтернативу исчезнувшим маршруткам нашли не сразу. Жалобы на переполненные автобусы и опоздания на работу и учебу вынудили мэрию выпустить на эти направления дополнительные машины. Но и этого поначалу оказалось недостаточно. Ситуация усугублялась тем, что вместе с привычными «газельками» исчезло несколько прямых маршрутов в другие районы города. Давка в часы пик для обителей Красной Глинки, Управленческого и Мехзавода дополнилась необходимостью добираться до места с пересадками. Народные негодования вылились в акцию протеста.
«Примечательно, что митинг организовали без участия политических партий, – отмечает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. – Да, на трибунах выступали различные политики, включая меня, но инициаторами и основными участниками были местные жители. Притом людей было довольно много. По моим оценкам, от 500 до 700 человек. На мой взгляд, это серьезный звоночек для администрации. Несмотря на то что звучали требования «верните маршрутки», людям все равно, маршрутки ли это или большие муниципальные автобусы. Главное, чтобы их было много и они часто ходили».
«В целом митинг провалился, – считает председатель правления самарского областного Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов. – Там собралось человек 300. То есть пришел каждый сотый от пассажиропотока на маршрутах в Красноглинском районе. Кроме того, около половины собравшихся прошлись по общероссийской повестке – люди протестовали не только против транспортных проблем. Некоторые, возможно, пришли туда за деньги конкурентов «Самараавтогаза», некоторые просто проходили мимо. И выходит, что недовольных транспортом было мало. Если большинство людей удовлетворено, проблема не так велика, как о ней говорят».
По словам Михаила Матвеева, страсти подогреваются не искусственно – в районе сложилась весьма напряженная ситуация. Два крупных предприятия поселка Управленческого с сорокатысячным населением – завод «Электрощит» и СНТК им. Кузнецова – сократили трудовые коллективы примерно вдвое. В результате половина местного населения оказалась вынуждена ездить на работу за 10–20 км от дома.
«Когда произошел цивилизованный процесс вытеснения маршруток и замена их комфортабельными автобусами, видимо, власти не просчитали их количество и интервалы. Это привело к тому, что люди не могут добраться до места, разве что как сельди в банках, – говорит Михаил Матвеев. – Если в основной части города присутствуют четыре вида общественного транспорта – метро, автобус, троллейбус, трамвай, то в Красноглинском районе лишь автобус. При этом его жители являются такими же налогоплательщиками и тоже финансируют строительство метро и развитие наземного электротранспорта. Поэтому мэрия должна наладить там работу одного вида транспорта таким образом, чтобы он качественно и количественно замещал все четыре, которыми пользуется среднестатистический самарец».
В ответе на запрос «ФедералПресс» администрация Самары рисует обратную картину: «За последние полгода количество подвижного состава, обеспечивающего транспортное сообщение Красноглинского внутригородского района Самары, увеличено. В том числе с учетом проведенного в несколько этапов мониторинга работы муниципального общественного транспорта, курсирующего в красноглинском направлении. Мониторинг проводился с участием представителей общественности. В частности, самый масштабный проходил с 22 по 30 ноября прошлого года. Специально созданная комиссия из 89 человек, в том числе жителей Красноглинского района, в ежедневном режиме в оба направления фиксировала время прибытия и наполняемость каждого автобуса – было проверено 1795 рейсов».
Как сообщает мэрия, сегодня Красноглинский район обслуживают 19 автобусных маршрутов: семь льготных (№ 1, 50, 51, 67, 78, 79, 45) и 12 коммерческих, из которых четыре городских (№ 33, 96, 205, 268, 295) и восемь межмуниципальных (№ 110, 113, 389, 392, 393, 406, 410, 447). По данным мэрии, ежедневно на них выпускаются 101 и 228 единиц транспорта соответственно.
Что касается льготных маршрутов, если до августа 2018 года на автобусных маршрутах № 1, 50 и 51 работало всего 19 единиц подвижного состава, то к февралю – уже 52 автобуса. Кроме того, большая часть МАЗов заменена на более вместительные ЛиАЗы. На автобусном маршруте № 67, важном с точки зрения обслуживания жителей поселка Крутые Ключи, количество автобусов увеличено с 30 до 40 также большей вместимости. Для удобства пассажиров маршруты № 50 и 51 продлены до улицы Батайской, а между автостанцией «Красная Глинка» и улицей Батайской введена промежуточная остановка.
Также с 1 февраля, дополняет «Самараавтогаз», выделен дополнительный маршрут № 51 К, который позволяет красноглинцам добираться до налоговой инспекции и пенсионного фонда. Он следует от станции метро «Кировская» до поселка Управленческого.
В общей сложности за шесть месяцев количество пассажиров, перевозимых муниципальными автобусами по действовавшим маршрутам, выросло в 3,7 раза, заключает мэрия. А «Самараавтогаз» отмечает, что, по оценкам пассажиров, ситуация с внутригородскими автобусными перевозками меняется к лучшему.
«Думаю, сейчас мэрия ведет правильную политику, – полагает Андрей Ишмуратов. – Так, как Красноглинский район обслуживается сейчас, он не обслуживался никогда. 67-й маршрут – интервалы 3–5 минут, по нему ходит полсотни автобусов. Маршруты 50-й и 1-й также отлично ходят. Конечно, иногда нарушается ритмичность из-за пробок. Выделенные полосы по Московскому шоссе обрываются по проспекту Кирова, их нужно продлить до Мичурина. Если общественный транспорт не будет стоять в пробках, он будет ездить быстрее, а люди не будут терять время. Также нужно принять другое билетное меню, чтоб люди не платили за пересадки. Сейчас такую возможность предоставляет только помесячная билетная карта. Возможно, нужны дневные билеты и почасовые».
«Если мэрия говорит, что маршруты уже увеличили, значит, нужно увеличить еще, – считает Михаил Матвеев. – Иначе в марте произойдет более крупный митинг, а потом люди перекроют проезжую часть. Претензии народа именно к мэрии. Она определяет, какие маршруты существуют, какие отменяются, какое количество транспорта должно быть на том или ином маршруте. Определяет в своем техзадании, когда выставляет на конкурс те или иные маршруты».
По информации мэрии, в перспективе на красноглинском направлении можно ждать продление маршрута № 67 до микрорайона «Баварская деревня» и организацию правого поворота с улицы Ташкентской, который сделает возможным продление туда трамвайных маршрутов (№ 21, 22, 24, 25) с интервалом движения до пяти минут. Вместе с тем прорабатывается возможность введения пересадочного билета, который позволит бесплатно осуществлять пересадки с одного вида транспорта на другой в течение определенного времени. Удовлетворят ли самарцев уже принятые и готовящиеся меры, станет ясно в течение года.
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