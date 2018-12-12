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Новости /  Экономика /  Транспорт  

К стадиону "Самара-Арена" построят трамвайную линию из 15 микрорайона

12 декабря 2018 11:00
114
К стадиону
Проект линии разработают за следующие 9 месяцев.

В Самаре на ул. Ташкентской собираются построить трамвайную линию с поворотом в сторону стадиона "Самара Арена".

Трамваи будут идти со стороны 15 микрорайона. Проект линии разработает за следующие 9 месяцев самарское ООО «ПроектПоволжья» - за 3,7 млн рублей. Деньги выделяются из бюджета МП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Когда проект будет готов, заказчик объявит торги непосредственно на строительство. Следует уложить стрелочные переводы в районе пересечения ул. Московского шоссе и Ташкентской, выполнить переустройство контактной сети, предусмотреть освещение пути, пишет Самру.ру.

Напомним, пока трамваи могут поворачивать к стадиону только при движении со стороны Барбошиной поляны. Каждый день туда идет трамвай №14, а в дни футбольных матчей - трамвай S5.

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