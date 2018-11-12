Изменится схема движения транспорта в районе Самарской филармонии и театра драмы

111

По информации городского Департамента транспорта, в ближайшие дни в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Фрунзе, на участке от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовская. Данная мера вводится для удобства горожан, в том числе посетителей Самарской государственной филармонии, сообщает горадминистрация.Вместо знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» на обеих сторонах улицы будет действовать знак 3.27 «Остановка запрещена» с конкретным временным интервалом (с 0:00 до 06:00).Таким образом, жители теперь могут беспрепятственно парковать автомобили в шаговой доступности от филармонии при посещении концертов.Аналогичная замена знаков планируется в районе театра драмы им. М. Горького – по ул. Фрунзе на участке от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.