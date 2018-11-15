Из-за коммунальной аварии на ул. Гастелло в Самаре перекрыто движение по части ул. Московское шоссе
15 ноября 2018 10:46
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Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что вследствие коммунальной аварии на ул. Гастелло перекрыто движение по ул. Московское шоссе от ул. Авроры до ул. Советской армии в обоих направлениях.
Выбирайте альтернативные маршруты следования.
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