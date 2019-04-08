Из-за Фрунзенского моста в Самаре временно будет прекращено движение троллейбусов
8 апреля 2019 13:05
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4 апреля состоялось совместное выездное мероприятие фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе и комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи с целью контроля за ходом строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара и ходом реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщаю в пресс-службе думы.
Возведение Фрунзенского моста стартовало в 2015 году. Первая очередь перехода будет включать мосты через реку Самару и озеро Банное, транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной.
Общая протяжённость участка составит 2,67 километра. Протяжённость моста через реку Самара – 667 м.
Участники мероприятия осмотрели ход работ на съезде с мостового перехода в районе улиц Крупской, Куйбышева и Фрунзе.
Директор службы заказчика-застройщика министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Дешевых подробно рассказал участникам мероприятия о ходе строительных работ, их финансировании и возникающих проблемах.
С начала возведения выполнено и принято строительно-монтажных работ на сумму 7 млрд 636 млн рублей, из них: 4,3 млрд – за счёт областного бюджета, 3,3 млрд – за счёт федерального бюджета.
В этом году предусмотрено финансирование в объёме 2 млрд 92 млн рублей из регионального бюджета. Объём субсидий из федерального бюджета пока не определён. При этом дефицит финансирования составляет около 1,5 млрд рублей для завершения проекта в полном объёме.
Андрей Дешевых особенно подчеркнул, что основные сложности возникли при строительстве правобережного транспортного узла. В зоне строительства 9-го съезда был выявлен памятник археологического наследия – деревянная конструкция Старой Самары. На 23 апреля назначен аукцион на выбор подрядчика для проведения охранно-спасательных работ, и только после их завершения можно будет вернуться к строительству.
Также осложняют и замедляют ход работ антропогенный грунт, выявленный объект незавершённого строительства – коллектор, который необходимо ликвидировать. Кроме того требуется перекладка действующих водоводов. Марина Сидухина спросила, не повлечёт ли это длительное отключение водоснабжения жилых домов. Андрей Дешевых заверил, что переключение будет произведено в минимальные сроки – в течение нескольких часов.
Обсудили вопрос обеспечения транспортом жителей Куйбышевского района. В связи с проведение работ и плановым отключением электроэнергии временно будет прекращено движение троллейбусов. Нужно продумать логистику на весь период времени и привлечь другой транспорт для перевозок пассажиров – отметили депутаты.
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