Из Москвы в Самару начали ежедневно ходить рейсовые автобусы
8 июня 2018 11:59
Как сообщает Мосгортранс, со вчерашенего дня, 7 июня в Самару начали курсировать ежедневные автобусы "Москва-Самара". Время отправления из столицы 17:30. Старутует автобус со станции "Варшавская", что на Каширском проезде, 19. Добраться до неё можно на метрополитене, выходить на станции "Варшавская".
Цена билета будет 2 000 рублей для взрослого и всего 1000 для ребёнка. Провоз крупногабаритного багажа 100 рублей, пишет ПроГородСамара.
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