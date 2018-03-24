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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными

24 марта 2018 11:49
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Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными
Теперь в законодательстве прописывается предельное количество алкоголя в крови.

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, по которому вводится новая норма содержания алкоголя в организме водителя. Теперь в законодательстве прописывается предельное количество алкоголя в крови: не более 0,3 грамма спирта на один литр крови.

До этого момента определить, пьян ли водитель, можно было только по выдыхаемому воздуху. В законодательстве была одна предельно допустимая норма содержания алкоголя 0,16 м в литре выдыхаемого воздуха.

Теперь, если водитель не может «подуть» в прибор по причине или слишком большой степени опьянения или если он находится без сознания после ДТП, наличие или отсутствие алкоголя выяснят медики, взяв кровь на анализ. До этого момента медики при выявлении в крови таких пациентов алкоголя не могли написать заключение о состоянии опьянения, т.к. в законодательстве отсутствовал норматив по крови.

С принятием закона данная лазейка для некоторых недобросовестных водителей будет устранена.

Принятый закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, сообщает портал "Самарские водители".
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