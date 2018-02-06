Движение на федеральных дорогах Поволжья осуществляется в штатном режиме
6 февраля 2018 10:22
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6 февраля движение на федеральных дорогах Мордовии, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей полностью обеспечено и осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Восстановлен проезд по трассе А-298 «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Саратовской области: соседняя республика открыла пограничный контроль и возобновила транспортное сообщение с РФ.
В настоящее время более 260 единиц специализированной техники продолжают работу по расчистке проезжей части федеральных трасс и ликвидации снежных заносов. За минувшие сутки израсходовано более 10 тысяч тонн противогололедных материалов для обеспечения безопасного движения.
По данным региональных метеослужб, в ближайшие сутки сохранится облачная погода, осадки в виде снега и дождя, местами туман и метель, гололед, порывы ветра до 19 м/с. ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.
По телефону диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04 в круглосуточном режиме можно уточнить информацию о состоянии и обстановке на тех или иных участках федеральных трасс, а также сообщить информацию о нештатных ситуациях или затруднениях движения для более оперативного принятия мер по их устранению.
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