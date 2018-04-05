Дорожные службы подготовили к паводку федеральные трассы в районе Сызрани
5 апреля 2018 13:44
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Для предотвращения последствий паводка на федеральных автодорогах созданы специальные группы, которые обеспеченны инструментом, спецодеждой и техникой. Кроме того, для выполнения противопаводковых работ заготовлено несколько тысяч кубометров инертных материалов. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
- Для беспрепятственного сброса талых вод дорожники очищают водосбросные сооружения, канавы и кюветы. В местах возможного образования пучин обочины и откосы земляного полотна освобождены от снега и льда, очищено барьерное ограждение, прокапываются воздушные воронки для обеспечения отвода воды из основания дорожной одежды, - отметили в пресс-службе организации.
Кроме того, дорожники круглосуточно контролируют уровень воды в реках и водоемах, а также ежедневно мониторят данные о паводковой обстановке.
Напомним, что в оперативном управлении ФКУ «Поволжуправтодор» находятся семь федеральных автомобильных дорог, в том числе М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, пишет КТВ-Луч.
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