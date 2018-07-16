Домашние животные смогут ездить в поездах без хозяев
16 июля 2018 12:55
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С 16 июля начинает действовать новая услуга Российских железных дорог, благодаря которой домашних питомцев можно будет перевозить без сопровождения хозяев. Приглядывать за ними будут проводники.
Пятый канал со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию «РЖД» отмечает, что на первом этапе услуга станет доступна в поездах на 13 направлениях, среди которых Санкт-Петербург–Москва, Владивосток–Хабаровск и Омск–Новосибирск.
Перевозить без присутствия хозяев можно будет кошек, собак, кроликов и морских свинок, черепах весом до 75 кг, а также птиц и хомяков.
Услуга платная, минимальная стоимость билета для домашних животных составляет 730 рублей. Принимать в поезд питомцев будут только в клетках. В них они будут оставаться на протяжении всего путешествия.
Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах, пишут "Известия".
Напомним, 6 июня в Госдуме поддержали законопроект о запрете держать дома тигров и крокодилов. Кроме того, диких животных нужно будет обязательно регистрировать.
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