До 30 декабря власти Самарской области должны определиться с тарифом платных парковок
16 февраля 2018 10:44
198
15 февраля на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам губернской думы обсуждался вопрос платных парковок в нашем городе. По поручению федеральных властей региональный минтранс должен создать схему организации дорожного движения и особое внимание уделить созданию платных и бесплатных парковок. Это должно быть выполнено до 30 декабря.
Властям предстоит выбрать места, где нельзя организовывать платные парковки и установить стоимость тарифа платных парковок, а также утвердить методику, по которой будет производиться сбор платы за парковку. Данные вопросы будут обсуждаться на совещании совместно с минтрансом.
В Самаре уже несколько лет поднимается вопрос создания платных парковок. Их планировали организовать за счет средств инвестора. Чиновники уже определили, что базовый тариф будет равен 30 рублям в час и ввели дополнительные коэффициенты в зависимости от времени суток, даты и географического расположения парковки. Но пока бизнесмены не готовы вкладывать средства и заключать соглашение с администрацией города т.к. нарушителям не грозит никакой штраф. Администрация города предлагала ввести законопроект в губернскую думу, но проект не был принят ни депутатами, ни прокуратурой, сообщает портал "Самарские водители".
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