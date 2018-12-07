Для водителей введут новые ограничения в ПДД
7 декабря 2018 14:02
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Все изменения связаны с движением на так называемых «спокойных улицах». На этих улицах появится возможность создавать велосипедные зоны, где велосипедисты будут иметь приоритет над водителями, сообщает портал "Самарские водители".
На данных участках велосипедисты смогут перемещаться по всей ширине проезжей части, а не ехать по краю дороги. А пешеходы смогут вести себя в велосипедных зонах как и в жилых (им можно будет двигаться по тротуарам и проезжей части, а также переходить дорогу в любом месте).При этом они не должны создавать необоснованные помехи для автомобилистов.
Для водителей автомобилей и мотоциклов в велосипедных зонах введут ограничение на скорость движения – не более 20 км/час. Вероятно, на таких улицах разместят камеры, чтобы дисциплинировать водителей.
Для обозначения границ таких особых зон вводятся новые дорожные знаки (5.33.1 и 5.34.1). Для дублирования знаков вводится и новая дорожная разметка.
Еще одни изменения в ПДД также касаются велосипедистов: им будет разрешено перемещаться по полосам, предназначенным для движения маршрутных транспортных средств, если они находятся справа. Также им будет разрешено поворачивать налево на дорогах с двумя и более полосами движения в одном направлении (при разрешенном повороте налево с правой полосы).
Еще часть изменений касается парковки и стоянки автомобилей: запрещается парковаться и останавливаться радом со съездами с тротуаров на проезжую часть для маломобильных граждан. Нельзя ставить автомобиль ближе 5 метров от пересечения дороги с велосипедными дорожками, где машина может закрыть сигналы светофора и знаки для других участников движения, пишут "Колеса.ру".
Фото pixabay.com
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