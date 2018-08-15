Депутат Госдумы предложил регистрировать гироскутеры
15 августа 2018 11:45
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Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ввести регистрацию личного электрического транспорта (гироскутеры, сегвеи, моноколеса). Также он считает необходимым ввести в правила дорожного движения (ПДД) пункты, регламентирующие поведение их владельцев на дорогах, пишут "Известия".
В письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову, которое имеется в распоряжении «РИА Новости», Власов сообщил, что высокая смертность в ДТП объясняется в том числе и тем, что использование личного электротранспорта никак не регулируется законом. А это с учетом развиваемой скорости и технической сложности таких устройств необходимо, считает он.
Законодательство отстает от технического прогресса, отмечает депутат, но власти «необходимо научиться максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники».
В ноябре 2017 года на круглом столе в Мосгордуме обсуждались поправки в ПДД, приравнивающие гироскутеры к мопедам. Авторы инициативы предлагали в том числе ввести ограничения скорости и регламентировать места, где разрешено использование этих транспортных средств. О необходимости таких нововведений месяцем раньше говорил и тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Фото pixabay.com
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