Более 150 дополнительных поездов дальнего следования назначено на майские праздники

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АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД) назначено 157 дополнительных поездов дальнего следования на период майских праздников. Они отправятся по самым востребованным у пассажиров направлениям в период с 27 апреля по 12 мая 2018 года.Напомним, в текущем году выходные дни, приуроченные к майским праздникам, приходятся на периоды с 29 апреля по 2 мая и 9 мая. Таким образом, «пиковые» даты выезда из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы ожидаются 28 апреля и 4 мая, из регионов – 2, 6 и 9 мая.Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Адлер, Белгород, Саратов, Тамбов, Чебоксары, Новозыбков, Саранск, Льгов, Пензу и другие города.Из северной столицы дополнительные рейсы назначены из Санкт-Петербурга в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Брянск, Чебоксары и другие города.Кроме того, в период майских праздников АО «ФПК» назначены дополнительные рейсы международных поездов в Таллинн и в Хельсинки. Из Москвы они отправятся 28 апреля, а 1 мая – обратно в Москву.В случае повышенного спроса на перевозки пассажиров, количество дополнительных поездов на ряде направлений может быть увеличено, либо в уже назначенные составы могут быть включены дополнительные вагоны. Так, количество поездов дальнего следования в дни майских праздников может быть увеличено до 220 единиц, сообщает КбшЖД.Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».