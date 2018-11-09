Более 1200 дополнительных поездов дальнего следования отправятся в рейсы в новогодние и рождественские праздники

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В связи с традиционно повышенным спросом на перевозки в новогодние и рождественские каникулы холдинг «РЖД» назначает более 1200 дополнительных поездов дальнего следования.Дополнительные поезда формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Казань, Ижевск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Тамбов, Орск, Оренбург и другие города.Из Северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Великие Луки и Псков.В случае дальнейшего роста пассажиропотока возможно включение дополнительных вагонов в состав поезда.Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».