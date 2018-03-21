Ближайший рейс «Саратовских авиалиний» на Ан-148, который намечен на пятницу, не отменен
21 марта 2018 09:14
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Об этом Интерфаксу сообщили в региональном министерстве транспорта, комментируя ситуацию с рекомендацией Ространснадзора авиакомпании приостановить полеты.
Во вторник надзорное ведомство после внеплановой проверки «Саратовских авиалиний», чей Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье, предписал всем российским авиакомпаниям приостановить полеты на самолетах этого типа.
Кроме того, Ространснадзор рекомендовал приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируют непосредственно «Саратовские авиалинии».
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