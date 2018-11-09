Билеты в поезда между Самарой и Москвой, Санкт-Петербургом и Самарой можно купить по специальным тарифам

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В настоящее время и по 15 ноября 2018 года открыта продажа билетов по специальным тарифам на верхние места купейных вагонов поездов №049/050, №009/010 Москва – Самара – Москва, №107/107 Санкт-Петербург – Самара – Санкт-Петербург формирования АО «ФПК».Билет из Москвы в Самару на двухэтажный поезд №049/050 можно приобрести за 1299 рублей, а на фирменный поезд №009/010 «Жигули» - за 2099 рублей. Билет на скорый фирменный поезд №107/107 Санкт-Петербург – Самара можно приобрести за 3999 рублей. Акция действует на поезда отправлением с 12 по 30 ноября 2018 года.Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».Количество мест по специальному тарифу ограничено. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – вкладка «Акции (специальные тарифы)».