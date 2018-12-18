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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Билеты на поезда в Крым начнут продавать в декабре 2019 года

18 декабря 2018 11:21
134
Билеты на поезда в Крым начнут продавать в декабре 2019 года
Автомобильное движение по Крымскому мосту было торжественно открыто в мае.

Первые билеты на поезда до Крымского полуострова поступят в продажу 9 декабря 2019 года, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Крымской железной дороги".

По словам представителя компании, по этому направлению будет открыто 10 новых маршрутов. Среди них Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь и другие.

Дата проезда первого железнодорожного состава по новому мосту пока неизвестна, ожидается, что это произойдёт в начале декабря 2019 года. По расчётам строителей, в сутки через переправу смогут проезжать 47 пар поездов.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было торжественно открыто в мае, он стал самым протяжённым мостом России. Его длина составляет 19 километров.

pixabay.com

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