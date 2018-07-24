Бесплатный Wi-Fi появился на вокзале Средневолжская в Самаре
24 июля 2018 11:44
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В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на пригородном вокзале Средневолжская Куйбышевской железной дороги стала доступна услуга бесплатного беспроводного доступа в сеть интернет.
Сервисом могут воспользоваться все посетители, имеющие электронные устройства с Wi-Fi-модулем. Для этого пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию – в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзальном комплексе, который подключен к системе Wi-Fi.
Также пассажирам доступна бесплатная услуга по доступу к развлекательному и справочно-информационному контенту приложения «Попутчик».
Оснащение пригородных вокзалов Wi-Fi проводится провайдером ТрансТелеКом (ТТК) и Центральной дирекцией пассажирских обустройств — филиалом ОАО «РЖД» в рамках договора по обеспечению работы сети Wi-Fi на пригородных вокзалах страны и остановочных платформах, сообщает КбшЖД.
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