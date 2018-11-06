Беспилотные машины появятся на дорогах России в марте 2019 года
6 ноября 2018 12:57
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Беспилотные автомобили появятся на дорогах Москвы и Республики Татарстан в марте 2019 года в рамках трехлетнего пилотного проекта. Соответствующее постановление правительства опубликовано для общественного обсуждения.
Речь идет о «высокоавтоматизированных машинах» со страхующим водителем в салоне, который не будет вмешиваться в управление транспортным средством без необходимости. Согласно постановлению, доступ к проекту получат компании с уставным капиталом не менее 100 млн рублей. При этом каждый участвующий в эксперименте автомобиль необходимо будет застраховать на 10 млн рублей. По каким конкретно улицам они будут курсировать, пока не известно, пишет «Коммерсант».
В свою очередь некоторые эксперты рынка уже успели раскритиковать документ, который, по их мнению, был подготовлен в интересах нескольких крупных корпораций. Так, президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова считает, что допуск к проекту основан на финансовых, а не на технологических возможностях компаний. По ее словам, в России есть несколько десятков стартапов, работающих в области автономных технологий, но не имеющих такого уставного капитала, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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