Автопарки школ Самарской области пополнились

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30 октября 2018 года государственные образовательные учреждения Самарской области получили 41 автобус: ПАЗ 32053-70 (вместимость 20 мест) - 39 ед.; Луидор-2250М0 (вместимость 11 мест) – 2 ед.Транспорт предназначен для замены устаревшего парка автобусов. Все приобретенные автобусы соответствуют действующим требованиям к транспортнымсредствам для перевозки детей, оснащены тахографами, терминалами системы ГЛОНАСС, проблесковыми маячками.Количество детей, перевозимых новыми автобусами, составляет 800 человек.В настоящее время в Самарской области школьные перевозки охватывают 17152 учащихся. На дороги региона выходят 668 автобусов по 761 маршрутам.Кроме того, до конца года запланирована поставка 27 автобусов для образовательных учреждений Самарской области за счет средств федеральногобюджета, сообщает пресс-служба облправительства.