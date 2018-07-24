Автобусы №51 в Самаре будут ходить по новому расписанию
24 июля 2018 12:13
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В Самаре изменилось расписание автобуса № 51, который курсирует от Красной Глинки (от улицы Батайской) до станции метро «Кировская». По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше, новое расписание уже утвердили с перевозчиком. Первый рейс отправлялся в путь в 05:55, а с сегодняшнего дня он вышел на маршрут в 05:25. Следующий рейс запланирован на 05:45.
Напомним, что ранее горожане в соцсетях жаловались, что они не успевают добираться на работу до заводов вовремя. На сегодняшний день на маршруте курсируют 13 автобусов, пишет ТРК "Терра".
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