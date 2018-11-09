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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Автобусный маршрут №37 в Самаре решили не продлевать до рынка «Шапито»

9 ноября 2018 12:00
165
Автобусный маршрут №37 в Самаре решили не продлевать до рынка «Шапито»
Пока это сочли невыгодным для пассажиров.

Продление автобусного маршрута № 37 будет невыгодным для пассажиров. Об этом сообщили представители департамента транспорта.

Инициаторами изменений стали местные жители. Они попросили продлить автобусный маршрут на две остановки — до рынка «Шапито». Перевозчик согласился. Но после дополнительных расчетов сотрудники решили изменить решение, пишет 63.ру.

— Продление маршрута приведет к увеличению пути и интервалов движения автобусов. А значит, и ждать транспорт на остановках пассажиры будут дольше. Воплотить идею в жизнь получится после увеличения количества автобусов, — объяснили в департаменте транспорта.


Фото pixabay.com
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