Автобус №75 в Самаре теперь следует на одну остановку дальше в сторону из города
1 декабря 2018 11:18
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Ранее автобусы № 75 курсировали от остановки «Автостанция Аврора» до остановки «Аэропорт-2». Взяв во внимание пожелания местных жителей, частный перевозчик «СамараАвтоГаз» распорядился увеличить длину действующего маршрута.
— Мы провели мониторинг и решили продлить его на 600 метров в направлении из города и добавить еще одну остановку «Поселок Аэропорт-2», — пояснили представители предприятия.
Автобусы уже перешли на новую схему движения, а на новом остановочном пункте установили павильон и соответствующий дорожный знак. Кроме того, на маршруте ввели двухсменный график работы и увеличили количество задействованных транспортных средств с 5 до 7 машин. Это позволило сократить интервал движения автобусов с 30 до 15 минут, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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