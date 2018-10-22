Авиарейс Самара - Анталья ждал рейса в Курумоче 15 часов
22 октября 2018 13:32
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В понедельник, 22 октября, в 5:43 из аэропорта Курумоч вылетел авиарейс 6938 "Самара - Анталья", который по расписанию должен был отправиться в путь 21 октября в 13:40, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 214 пассажиров. Они были заранее оповещены о задержке до 5:40 и прибывали в аэропорт уже к вновь назначенному времени.
Причиной задержки в надзорном ведомстве называют своевременное неприбытие воздушного судна.
Ситуация находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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