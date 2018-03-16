Авиакомпания Utair открывает рейсы между Волгоградом и Самарой

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Авиакомпания Utair открыла продажи на рейсы из Волгограда в Самару. С 1 мая перевозчик планирует выполнять на данном направлении по два рейса в неделю. Вылет из Волгограда в Самару – в 09:10 по вторникам и субботам, в обратном направлении – в 15:10 в те же дни, время в пути – два часа. Перевозка пассажиров будет выполняться на воздушном судне ATR-72. Билеты на рейсы уже появились в продаже на OneTwoTrip, минимальная стоимость для полета, к примеру, 1 – 8 мая составляет 9200 рублей.“Рейсы между Волгоградом и Самарой появились в рамках расширения маршрутной сети Utair перед чемпионатом мира по футболу. Перевозчик заявлял о таких планах ранее, и приступил к их реализации. Предстоящий чемпионат уже сейчас оказывает влияние на деловую активность, его эффект будет увеличиваться с каждым месяцем, поэтому открытие рейсов за полтора месяца до первого матча выглядит рационально”, - отмечает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.Отметим, Волгоград стал восьмым городом, принимающим чемпионат мира, с котором у Самары появилось прямое авиасообщение. На текущий момент авиакомпании выполняют регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Отсутствует авиасообщение только с Саранском и Калининградом.