Авиакомпании неспешно повышают тарифы, чтобы избежать сокращения пассажиропотока
26 февраля 2019 13:11
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За последние месяцы цены на авиабилеты значительно возросли – это успели отметить пассажиры многих авиакомпаний. В среднем стоимость перелета выросла на 5-33 %. О том, что способствовало быстрому росту цен, «ФедералПресс» рассказал Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства «АвиаПорт»:
«Авиакомпании стараются повышать тарифы для того, чтобы получаемая ими выручка всё-таки покрывала издержки, которые за минувшие пару лет увеличились очень существенно. В первую очередь это произошло из-за стремительного роста цен на авиационное топливо. Издержки увеличились и по другим статьям расходов, таким как сборы за обслуживание аэропортов, расходы на техническое обслуживание и ремонт, расходы на оплату труда летного состава и многие другие.
Фактически это привело к тому, что, по предварительным оценкам, в 2018 году авиаотрасль сработала в существенный минус, доходы лидеров отрасли заметно упали. У авиакомпаний нет других способов сократить расходы, кроме как повысить цены на билеты. При этом им нужно относительно неспешно повышать тарифы, потому что если они в одночасье увеличат цены, это приведет к значительному сокращению пассажиропотока и снижению занятости кресел.
Мы видим, что, несмотря на увеличение стоимости билетов, происходит и рост количества перевезенных пассажиров. По крайней мере, об этом свидетельствует январская статистика. Правда, некоторые российские авиакомпании проводили разного рода стимулирующие распродажи, что позволило подстегнуть неизбежное снижение спроса.
Те оценки, которые были даны участниками отрасли, говорят о том, что, в целом, 2019 год для авиакомпаний начался более-менее удачно. Это дает основания считать, что, по крайней мере в первом полугодии каких-то серьезных коллапсов в авиаотрасли не предвидится. Кроме того, похоже, удастся выйти из полосы убытков уже во втором квартале этого года.
Нужно также отметить, что та статистика, которую предоставляют различные агрегаторы, будь то «Aviasales», «Tutu», «Biletik» или «OneTwoTrip», не является полной. Только лишь данные, собранные транспортной клиринговой палатой, создают полную картину ситуации на рынке, и по ним можно заключить, что рост тарифов действительно состоялся»
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