Аэропорт «Курумоч» обслужил рекордное для себя число пассажиров — 14 273 человека за сутки

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Это было на следующий день после первого самарского матча Чемпионата России по футболу.За весь день в «Курумоче» произошло 125 взлетов и вылетов. По оценке самого аэропорта, рост произошел как за счет туристических направлений, так и за счет перелетов в города, принимающими чемпионат. Самыми востребованными вчера рейсами в Курумоче назвали перелеты в Москву, Анталью, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, сообщает СО ОНЛАЙН.