«Аэрофлот» изменил правила перевозки музыкальных инструментов в салоне
15 февраля 2018 11:21
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Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения о правилах перевозки музыкальных инструментов в качестве ручной клади.
Допустимые размеры ручной клади, то есть музыкальных инструментов увеличится со 115 до 135 сантиметров по сумме трех измерений, сообщает пресс-служба авиакомпании.
В сообщении также сказано, что, несмотря на установленные размеры, перевозка в салоне воздушного транспорта гитар, превышающих 135 см, будет допущена, но это будет зависеть от типа и технических характеристик воздушного судна, пишет "ФедералПресс".
«В этом случае, пассажир должен направить авиаперевозчику запрос на провоз музыкального инструмента не менее чем за 36 часов до вылета», –отмечает авиакомпания.
Как сообщает «Интерфакс», «Аэрофлот» уточняет, что при перевозке музыкального инструмента в качестве ручной клади, он будет являться единственным допустимым к перевозке в салоне.
В пресс-службе «Аэрофлота» пояснили, что новые правила соответствуют мировым практикам ведущих авиаперевозчиков и позволят перевезти больше музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
Ожидается, что правила начнут действовать с 15 февраля 2018 года.
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